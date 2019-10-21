أخبار مصر | الأرصاد تحذر: أمطار تصل لحد السيول بداية من اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: أمطار تصل لحد السيول بداية من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد الى القاهرة وشمال الصعيد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

في حين توقع إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجة الحرارة اعتبارًا من الإثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستكون أقل من معدلاتها الطبيعة بحوالي 3 درجات أو 4 درجات على كافة أنحاء الجمهورية.

موضحًا أن فصل الخريف هو فصل الأمطار والسيول، لافتا إلى أن البلاد ستشهد بداية من اليوم أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق متفرقة.