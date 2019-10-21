شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مجموعة عمل لتنفيذ «كابيتال بارك» بالعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير النقل، إن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات والعلامات المميزة التي يجرى تنفيذها بها، إذ سيساهم في خلق بيئة وطريقة جديدة للحياة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، إلى جانب أنه سيضفى قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، لافتًا إلى أنه لأول مرّة يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم في مصر.

وتابع «الجزار»، خلال اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق «كابيتال بارك»، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معدلات التنفيذ، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المُحدد، بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل، والبدء في زراعة النخيل والأشجار المُثمرة، مستدركًا: «أتابع سير العمل بالمشروع بشكل مباشر يوميًا، وسيتم صرف التدفقات المالية بالتوازى مع حجم الأعمال الذي يجرى تنفيذها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات من أجل دفع معدلات الإنجاز».

وأضاف «الجزار» أنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية، ومتابعة جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، إذ إنها تمتد بمساحة نحو ألف فدان، ما يجعلها من كبرى الحدائق حول العالم، خاصة أنها تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، إلى جانب أنها ستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، كما سيسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.