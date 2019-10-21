شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» تعتزم محاسبة الحكومة على عدم تنفيذ التوصيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبت اجتماعات متابعة التوصيات الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2017- 2018 بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، إن الحكومة لم تلتزم بمعظم التوصيات الواردة بالتقرير والتى تمثل روشتة علاج للكثير من المشاكل المالية والقانونية والاقتصادية، والتى إذا ما تم تنفيذها والالتزام بما جاء بها سيتم حل الكثير من المشكلات، مؤكدًا أن ذلك سيؤدى إلى تطوير أداء الحكومة للأفضل بما يعود على المواطن المصرى بالنفع.

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وأضاف سالم أن اللجنة المُشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة نائب وزير المالية، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة واقتراح حلول لتنفيذ تلك التوصيات، لم تجتمع إلا مرتين فقط منذ تشكيلها العام الماضى، بالإضافة إلى عدم تنفيذها أو قيامها بدورها المنوط بها والذى جاء بقرار تشكيلها.

وطلب وكيل اللجنة من عبدالنبى كامل، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، موافاة اللجنة بمخاطبات الوزارة لكل الهيئات والوزارات المطلوب منها تشكيل لجان لفحص بعض المخالفات الواردة بتقرير اللجنة وما إذا كان قد تم تفعيل عمل تلك اللجان من عدمه.

وأكد «سالم» ضرورة موافاة اللجنة ببيان القروض والمنح غير المستخدمة، وما تحملته الدولة من أعباء القروض غير المستخدمة، وأشار إلى اعتزام قيام اللجنة بعقد جلسة بحضور عدد من الوزراء، منهم وزراء التخطيط والاستثمار والمالية، وعدد آخر من الوزارات لمناقشة التوصيات، ومدى التزام الحكومة بتنفيذها والإجراءات التي سيتم اتخاذها نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات.