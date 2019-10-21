شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر وضعت برنامجًا لإدارة المياه حتى 2037 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الثانية، تحت شعار «الاستجابة لندرة المياه»، والذي تنظمه وزارة الري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، بمشاركة ٥٠٠ مسؤول وخبير من ٩٠ دولة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن مصر وضعت برنامجاً لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ برنامجا باعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، ومن المستهدف زيادة الكمية المنتجة في عام 2030 إلى 3 مليارات متر مكعب في العام.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة الأولى بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن أحد محاور هذا البرنامج، هو: إعادة استخدام 3 ملايين متر مكعب من مياه الصرف يوميا، مشيرا إلى أن مصر تعيد استخدام المياه لنحو 4 مرات، بنسبة كفاءة 85%، وهي بذلك من الأعلى كفاءة في العالم. وأوضح «عبدالعاطى» أن مصر أنشأت عددًا من سدود الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار، ونجحت في حصاد أكثر من 3 آلاف متر مكعب في شمال سيناء، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات في مواردها المائية والعجز المائى بسبب زيادة الطلب على المياه، نظراً للزيادة السكانية، حيث يجاوز عدد السكان حاليا 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يقفز إلى 170 مليونا بحلول عام 2050، إلى جانب التغيرات المناخية، التي تتطلب تنفيذ مشروعات لحماية منطقة الدلتا من الغرق.

وشدّد على أن أي تغيير أحادى على نهر النيل سيؤثر على مصر تأثيرا شديدا، موضحا أن العجز بين الاحتياجات والموارد المائية يصل إلى نحو 90%، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة تتجاوز 95% من مواردها على نهر النيل.