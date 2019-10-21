شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح: المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو تعمل بنظام يطبق لأول مرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن المرحلة الرابعة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، تعمل بنظام يظهر لأول مرة في مصر، وهو عبارة عن خروج القطار من النفق ويكون أعلى من مستوى الشارع على ارتفاع معين بعيدًا عن الزحام المروري.

وأضاف «صلاح»، خلال لقاء تليفزيوني، الليلة، أن القضبان تم تركيبها في محطة هشام بركات، وأنه جار العمل على تغطيتها وتكييفها، لافتًا إلى أن حجم العمل المبذول ضخم للغاية، ومن المقرر الانتهاء منها مع بداية العام المقبل.