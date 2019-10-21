"الأمل فى الحياة".. رسالة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع بعض الوزارات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف توفير الحماية الطبية الكاملة لكل المواطنين على حد سواء. Advertisements المنظومة عبارة عن نظام تكافلى اجتماعي يقدم خدمات طبية بجودة عالية، وتتكفل الدولة بكل تكاليف العلاج لغير القادرين، ”الخليج 365” يرصد فى الفيديو التالى منظومة العمل داخل التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بداية من البنية التحتية المتطورة والخدمات الطبية التى يحصل عليها المواطنون فضلا عن تخصيص إدارة للشكاوى والتظلمات وهناك رقابة دائمة على الخدمة للاطمئنان على جودتها.

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