شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جلسة مباحثات ثنائية بين رئيسى وزراء مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ظهر غد الاثنين جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت الحكومة قد أعلنت أن زيارة رئيس الوزراء الكويتى تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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