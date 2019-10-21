شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تروج لسياحة المغامرة فى مصر بالوادى الملون وجبل موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت هيئة تنشيط السياحة ترويجها لسياحة المغامرة فى مصر من خلال صفاحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قامت بالتسويق لجبل موسى فى سانت كاترين بسيناء تلك المنطقة التى تتميز بشهرة عالمية ويقصدها السياح لتسلق الجبل، وكذلك لمنطقة الوادى الملون والتى تتميز بأشكال وألوان مميزة للجبال.

وقالت هيئة تنشيط السياحة ، فى تغريدة لها عبر موقع تويتر " ‏إذا كان تسلق الجبال احد هواياتك, فعليك زيارة جبل موسى في سيناء لكي تعيش مغامرة مليئة بالتحدي والإبهار"، وقالت فى تغريدة آخرى "‏اكتشف جمال الصخور و الأسرار المخبأة في الممر في الوادي الملون،".

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يأتى ذلك فى ظل بدء مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لاظهار مواطن الجمال به، وذلك ‎فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة، وفى ضوء اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة وتأكيدا على دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.