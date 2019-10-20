شكرا لقرائتكم خبر عن «شيماء».. قصة أم تعاني من «غيبوبة ولادة» منذ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيماء صبحd إبراهيم بلال.. سيدة تبلغ من العمر 29 عاماً من مركز إدكو بمحافظة البحيرة تعيش مأساة فريدة من نوعها بسبب دخولها في غيبوبة طويلة المدى منذ ولادتها قبل 3 سنوات، إلا أنها لم تفيق حتى الآن على الرغم من أن لديها ولد بلغ من العمر 3 سنوات ولم تره.

عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تداولوا عددWh من «الهاشتاجات» يروون قصة شيماء من خلال زوجها حيث قال هاني، الذي يقطن في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة أن زوجته منذ دخلت للولادة أصيبت بتسمم حمل دخلت بسببه غيبوبة كاملة منذ 3 سنوات.

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وأضاف زوج «شيماء» أن زوجته محجوزة حالياً بالمستشفى الرئيس الجامعي «الميري» في الإسكندرية وتحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لزرع أنبوب في المعدة، إلا أن حالتها لم تعد تتحمل التأخير، مطالبًا الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية بالتدخل لإنهاء الإجراءات الخاصة بإجراء العملية رفقاً بولدها الذي لم تره.

بدوره، قال الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المريضة شيماء صبحى إبراهيم بلال تعانى من حالة مرضية مزمنة نتيجة لنزيف حاد بعد الولادة منذ 3 سنوات وما ترتب على ذلك من آثار مثل التهاب حاد بالكبد وجلطة بأوردة المخ، ما أدى إلى إصابتها بغيبوبة طويلة المدى، وتم تركيب أنبوبة تغذية معدية في حينه وعمل شق حنجري خارج المستشفيات الجامعية.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأحد، أن «المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي الأميري يوم 13 أكتوبر 2019 وبها تجمعات صديدية حول مكان تركيب أنبوبة المعدة السابقة مع خروج جزء من الأنبوب من مكانة الطبيعي وانخفاض حاد لضغط الدم وآثار التهاب صديدي بالعديد من أنسجة الجسم، وتم إعطاء العلاجات اللازمة من محاليل وريدية ومضادات حيوية واسعة المجال«.

وتابع: «بعد استشارة فريق من الاطباء المتخصصون في جراحات الجهاز الهضمي ووحدة المناظير في المستشفى للوصول إلى الحل الامثل للتعامل مع حالة المريضة ووفقا لحالتها العامة تم نقل المريضة إلى قسم جراحة الجهاز الهضمي تحت إشراف الدكتور أحمد صبري استشاري جراحة الجهاز الهضمي والمناظير لعمل اللازم بعد استقرار الحالة العامة وإمكانية تخديرها بأمان».