شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الذويخ: حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ 16 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة، إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ 16 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليار دولار، مؤكدًا أن الجانب الكويتي مهتم بالاستثمار في مصر في عدة مجالات منها السياحة والصناعة والتطوير العقاري.
وأشار «الذويخ»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن حجم الاستثمارات في مصر ستزداد بصورة أكبر بعد صدور القوانين المنظمة للاستثمار في مصر، مشيدا بدعم وتشجيع وزارة الاستثمار في مصر للمستثمرين من الدول الأخرى.
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