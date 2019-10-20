شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بمحاكمة حمو بيكا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات المطرب حمو بيكا المسيئة لنقابة الموسيقيين.

وقال موسى، خلال برنامجه على «صدى البلد»: «حمو بيكا اتهم نقابة الموسيقيين بالحصول على رشاوى، وهدد بتحطيم النقابة، كونه رسب في امتحان النقابة»، معلقا «لكم أن تتخيلوا حمو بيكا يرغب في القيام بثورة على أمير الغناء العربي هاني شاكر».

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وطالب موسى بتطبيق القانون ومعاقبة بيكا على تصريحاته المسيئة لنقابة الموسيقيين.

ونشر مطرب المهرجانات حمو بيكا فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين هدد خلاله أعضاء النقابة والنقيب هاني شاكر، بعد منعه من الغناء في حفلة بدمياط، زاعما أن أعضاء النقابة طلبوا رشاوى 400 ألف جنيه ليحصل على العضوية.