شكرا لقرائتكم خبر عن كفرالشيخ تستعد لاستقبال زوار المولد الإبراهيمي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الشيخ محمد البيلي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالمحافظة، الأحد، للتنسيق لمؤتمر المجلس الأعلى للطرق الصوفية للتجهيز واحتفالات المولد الإبراهيمي في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجارى.
ودعا المحافظ أجهزة وأبناء المحافظة لحضور الاحتفالات بالمولد الإبراهيمى في دسوق، وحضور مؤتمر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الأربعاء المقبل.
واستعدّت المحافظة ومدينة دسوق، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، لاحتفالات المحافظة بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.
ومن المقرر أن يحضر فعاليات المولد نحو 2 ماليون زائر من مختلف المحافظات والدول العربية والإسلامية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
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