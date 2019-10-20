أخبار مصر

كفرالشيخ تستعد لاستقبال زوار المولد الإبراهيمي في دسوق

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كفرالشيخ تستعد لاستقبال زوار المولد الإبراهيمي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الشيخ محمد البيلي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالمحافظة، الأحد، للتنسيق لمؤتمر المجلس الأعلى للطرق الصوفية للتجهيز واحتفالات المولد الإبراهيمي في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجارى.

Advertisements

ودعا المحافظ أجهزة وأبناء المحافظة لحضور الاحتفالات بالمولد الإبراهيمى في دسوق، وحضور مؤتمر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الأربعاء المقبل.

واستعدّت المحافظة ومدينة دسوق، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، لاحتفالات المحافظة بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المولد نحو 2 ماليون زائر من مختلف المحافظات والدول العربية والإسلامية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كفرالشيخ تستعد لاستقبال زوار المولد الإبراهيمي في دسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا