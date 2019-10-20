شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: «الرِِجلة» صيدلية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه رغم أن كثير من الفلاحين يتخلص من حشائش «الرجلة» باعتبارها من الحشائش الضارة، والمتطفلة، التي تنمو وسط المحاصيل الزراعية المختلفة، مؤكدًا أن «هذه الحشائش لها فوائد كثيرة لا يعرفها البعض لقلة المعلومات عنها، لعدم وجود تسويق له اداخل مصر».

وأضاف «أبو صدام» في بيان، الأحد، أن «حشائش الرجلة نبات صيفي قليل استهلاك المياه بمثابة صيدلية متكاملة يفيد في كثير من المشاكل الصحية، لاحتوائه على أوميجا 3، التي تنظم ضربات القلب وتحسن أداء الأوعية الدموية، وتمنع تصلب الشرايين»، مشيرًا إلى أن «الحشائش تحتوي على الكالسيوم ويخفض ضغط الدم ويقاوم هشاشة العظام، ويعالج فقر الدم، ويبني العظام لاحتوائه على الحديد والمنجنيز، كما يساعد تناول الرجلة في خفض الحرارة والصداع، ويحد من أعراض كبر السن، ويعالج التهاب اللثة ويطرد الديدان».

وأكد نقيب الفلاحين أنه «لا يوجد لحشائش الرجلة أضرارًا تذكر إلا أن معظم الخبراء ينصحون بعدم تناوله للمرأة أثناء الحمل ومع احتواء الرجلة على حمض الإكساليك، الذي يكون أملاح الأوكزالات فإنها قد تتسبب في حصوات الكلى»، مشيرًا إلى أن «نبات الرجلة يتحمل الملوحة والعطش وينمو في معظم أنواع التربة».