شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في البحيرة لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار بعد توقع هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بداية من يوم غدًا الإثنين ٢٠١٩/١٠/٢١.

وشدد «المحافظ» -بحسب بيان الأحد- على رؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية، بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الخاصة بالاستعداد لموسم الشتاء والأمطار المتوقعة، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة الوقوف على مدى جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل محطات الرفع بالكفاءة اللازمة والمتابعة اليومية والمستمرة لخطوط الإنارة وأعمدة الكهرباء والشدات الكهربائية ومتابعة حالة محولات وأعمدة الكهرباء.