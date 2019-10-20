شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي مع السفير العراقي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ما بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والاستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة العراقية- المصرية.

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وطرح الدليمي أثناء اللقاء مشكلة 30 طالباً عراقياً تقدموا بطلبات قبولهم إلى كلية الطب في جامعة القاهرة، وحصلوا على قبول أولي منها، وبسبب زخم التقديم إلى الكلية اعتذرت عن قبولهم، ووعد الوزير عبدالغفار بحل مشكلتهم وقبولهم في الكلية، مبدياً ثقته باجتهاد الطالب العراقي وتفوقه في المجالات كافة.

وأكد «عبدالغفار» عمق العلاقات التاريخية، التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.

كما أكد على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

من جانبه، وجه الدليمي الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكداً الحرص على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.