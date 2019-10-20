شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن تشويه كوبري تحيا مصر: «حاسس إني هيجرالي حاجة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استنكر الإعلامي أحمد موسى، الممارسات السيئة من قبل بعض المواطنين، التي أسفرت عن تشويه كوبري «تحيا مصر».
وقال موسى، خلال برنامجه على «صدى البلد»، إن من ارتكبوا هذه التصرفات، لا يستحقون أن يكونوا أبناءنا، المواطن الصالح يجب أن يحافظ على بلده»، موجها الشكر للمواطن الذي نشر فيديو يكشف تشويه الكوبري.
وتابع موسى: «والله منظر الكوبري بعد التشويه يصعب على أي إنسان»، متسائلا: «هل هناك كاميرات على محور روض الفرج لرصد مرتكبي هذه الوقائع».
واختتم موسى: «والله حاسس إني هيجرالي حاجة من لحظة ما شفت الفيديو الذي يظهر تشويه كوبري تحيا مصر».
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