شكرا لقرائتكم خبر عن موسم المولد النبوي.. وكيل صحة الشرقية يقود حملة على مصانع الحلوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، حملة مكبرة على مصانع الحلوى والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق رافقه فريق من مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بالزقازيق، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم إنتاج الحلوى المخصصة لذكرى المولد النبوي، وجهود صحة الشرقية في المتابعة المكثفة على المصانع والمنشآت الغذائية لوصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن إعدام طن، 140 كيلو جرام أغذية عبارة عن «هوالك حلويات، سكر جلوكوز، لحوم» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 170 كيلو جرام أغذية «جبنة رومي» لوجود عفن بها، وتم سحب 10 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع حلويات لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مديرية الشؤون الصحية في ضبط الأسواق والمتابعة المكثفة من جميع الإدارات الوقائية والعلاجية للرقابة على جميع المنشآت بالمحافظة حفاظاً على صحة المواطنين.