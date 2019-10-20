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المتظاهرون اللبنانيون يقررون البقاء فى أماكن الاعتصام حتى تطبيق الإصلاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن المتظاهرين اللبنانيين قرروا عدم مغادرة أماكن اعتصامهم وتظاهراتهم فى أنحاء العاصمة بيروت، حتى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

قال مسئولون لبنانيون اليوم: إن رئيس الحكومة سعد الحريرى، اتفق مع شركائه فى الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى أججت الاحتجاجات الشعبية فى كل أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

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