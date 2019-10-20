شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو سوق زنين الحضارى نقلة جديدة لحياة البائعين فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل منظومة تطوير العشوائيات التى أمر بها السيد رئيس الجمهورية، أنشأت الدولة سوق زنين الحضارى الجديد، وذلك بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة، تحت شعار " مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة".

سوق زنين يأتى ضمن خطة المحافظة فى تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويتكون السوق من 118 محل وباكية مقسمة على 74 محلاً و44 باكية وللقضاء على العشوائيات.

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”الخليج 365” شارك المواطنون فرحتهم بافتتاح السوق الجديد وتطويره حيث قالت أم هبه صاحبة محل جزارة "ان الوضع تغير كثيرا واصبح السوق يساهم فى تنمية حقيقة داخل مجتمعهم حيث ساعد الكثير من المواطنين على التواجد لأن مساحته كبيرة ومساحة المحلات اكبر من سابقتها وبالاضافة إلى توافر المياه النظيفة والكهرباء كما تواجد دورات مياه بالإضافة فى الشكل الجمالى والحضارى بالسوق.

لمعرفة المريد عن سوق زنين الحضارى الجديد شاهد الفيديو: