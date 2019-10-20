اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، جاءت كالتالى: الصحة تحذر من شراء أدوية عبر مواقع التواصل: مغشوشة ومنتهية الصلاحية رئيس الوزراء: هناك تحد لمصر حول اتفاق عادل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى الرئيس السيسى: التطور الشامل للقوات المسلحة يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف اتحاد الكرة يعلن حكم لمباراة الجونة والأهلى "المهددة" فى الدورى Advertisements البرلمان: زيادة غرامة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لـ5 آلاف جنيه بدلا من 500 عبد العال: أطمن الرأى العام قانون الأحوال الشخصية سيرى النور بالانعقاد الحالى فيديو.. دار الإفتاء: يجوز وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به لأنه ليس نجسا مصرع شخص وإصابة 17 آخرين بانقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج إجلاء 4000 ساكن فى إيطاليا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية حمو بيكا: هكسر نقابة الموسيقيين والمرة الجاية هيبقى فى قلة أدب.. والنقابة ترد

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