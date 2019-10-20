السيسي يجتمع بمحافظ المنوفية ويوجه بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظ المنوفية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، حيث عرض السيد المحافظ فى هذا الإطار نماذج من منتجات تلك الصناعات والحرف، إلى جانب استعراض البيانات الخاصة بالبنية التحتية والورش والقوى العاملة التى تمتهن الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمنوفية، فضلًا عن جهود المحافظة فى هذا الإطار لدعم الصناعات والحرف بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستعانة بالخبرات المختلفة وإقامة عدد من المعارض الداخلية.

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وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه فى هذا الصدد بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما فى ظل التوجه الحالى للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التى تتمتع بميزة نسبية فى هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية فى الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة.

كما وجه الرئيس بمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المخصصة للصناعات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى تعظيم الاهتمام بالتأهيل والتدريب الحرفى، والعمل على رفع مستوى البنية التحتية ذات الصلة، إلى جانب اتباع أحدث الطرق التسويقية للترويج لتلك المنتجات، وكذا تكثيف حملات التوعية لنشر ثقافة تشجيع المنتج التراثى الحرفي.