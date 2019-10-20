شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة بحثية بمركز الأوقاف للدراسات والبحوث بمناسبة المولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية عن فتح باب التقدم لأول مسابقة بحثية بمناسبة المولد النبوي الشريف ، للائمة والمتخصصين بالشأن الدينى. وتطلق المسابقة في الموضوعات التالية "الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة دراسة فقهية عصرية "الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي "صلى الله عليه وسلم"، “مايجبر تركه بدم في الحج والعمرة دراسة فقهية عصرية مقارنة “.



وخصصت الوزارة مبلغ وقدره 5 آلآف جنيه للفائز الأول ، و3 آلآف جنيه للفائز الثاني في كل موضوع من هذه الموضوعات ، مع طباعة العمل الفائز حال رقيه لمستوى الطباعة ، ويشترط في البحث أن يكون وفق المعايير العلمية متضمننًا إضافات واجتهادات عصرية جديدة ، بما لا يقل عن 50 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة ، على أن يسلم البحث من ثلاث نسخ ورقية ، ونسخة إلكترونية (C D) ، في غضون شهرين من تاريخه. Advertisements

والاشتراك والتسجيل خلال أسبوعين.

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