شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة الأزهر يتناول الطعام وسط الطلاب فى المدينة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم، المدينة الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، حيث قام بتناول وجبة الغذاء فى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

وخلال الزيارة حرص رئيس الجامعة على تفقد مطعم المدينة الجامعية، والتأكد من جودة الطعام المقدم، وتناول وجبة الغداء وسط الطلاب، ووجه رئيس جامعة الأزهر إدارة المدن الجامعية بالحرص على تقديم وجبات وخدمة جيدة للطلاب والطالبات.

وقام رئيس الجامعة بفتح حوارا مع الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات التعليمية والغذائية.

وأوصى الطلاب بالانتباه والاهتمام بدراستهم وتحصيل العلوم النافعة وتقديم نموذج أزهرى قدوة لأقرانهم ولمجتمعهم، كما حذرهم من الانسياق خلف مروجى الشائعات على وسائل "التدمير الاجتماعى” الذين لا يريدون خيرا لأزهرنا ولا لمصرنا الحبيبة، وإنما يستحلون الكذب والتدليس للوصول إلى غايتهم الخبيثة، موضحا لهم أن بابه مفتوح لهم فى كل وقت، وأن مصلحتهم شغل الجامعة الشاغل على مدار الساعة.

وأكد أن المدينة الجامعية ترعى وتحتضن طلاب العلم بجامعة الأزهر بمختلف الكليات، وطالب رئيس الجامعة أبنائه الطلاب بضرورة الحفاظ على المدن الجامعية خاصة أنها ميراث يتوارثه الطلاب جيلا بعد جيل لذلك عليكم جميعا بالحفاظ عليه.