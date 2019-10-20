دورة مهارات الإعلامى الشامل تبدأ أول نوفمبر القادم بمركز الخليج 365 للتدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الخليج 365 للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات الإعلامى الشامل"، وذلك أول نوفمبر القادم.
وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت، مدير عام أكاديمية الخليج 365، إن الدورة تتضمن التدريب على أدوات الإعلامى الشامل من كتابة التقارير، والتعرف على مصادر الأخبار، بالإضافة إلى فنون التصوير الفوتوغرافى، وصحافة الفيديو.
وأوضح "ثروت" أن التدريب سيكون لمدة شهرين موزعة بين محاضرات نظرية وتدريب عملى فى صالة التحرير المدمجة، وفى تغطية الفعاليات المختلفة فى الأقسام التحريرية، مضيفًا أن الدورة يقدمها نخبة من أفضل الكوادر فى ”الخليج 365”.
للتواصل: 01005459213
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