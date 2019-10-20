نشرة الحوادث المسائية.. تأييد مؤبد عناصر داعش وسقوط متعاطي المخدرات أمام المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النقض تؤيد السجن المؤبد لـ5 متهمين في قضية "ولاية داعش القاهرة"

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش القاهرة"، على أحكام السجن المؤبد الصادرة بحقهم، وأيدت المحكمة سجن المؤبد لـ5 متهمين في القضية نهائيًا.

حُكم قضائي يُلزم شركة بتسليم مواطن سيارة "جيب" جمّع أجزاءها

قضت الدائرة 10 مدني بمحكمة شبين الكوم، لأول مرة بإلزام إحدى شركات "البطاطس الشيبسي" بتسليم المواطن أحمد محمد عبدالعظيم، سيارة "جيب" جمّع أجزاءها طبقًا لشروط مسابقة أعلنت عنها الشركة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

حجز دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، للحكم.

الحكم على 6 متهمين بالاتجار بالبشر في الأزبكية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية، لجلسة 22 أكتوبر.

إخماد حريق فنطاس مُحمل بـ30 طن بنزين أعلى الدائري

اندلع حريق هائل في سيارة فنطاس محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر، دون إصابات.

سقوط أبطال فيديوهات تعاطي المخدرات أمام مدرسة بالزيتون

رصدت المتابعة الأمنية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تداول 3 مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحويا لقطات لـ3 أشخاص حال تعاطيهم المواد المخدرة داخل دراجة بخارية " توك توك ".