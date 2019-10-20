محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة أميرة أحمد المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إن النيابة العامة تسلَّمت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.
وأضافت "المقدم" في تصريح خاص لمصراوي، أن التقرير أثبت أيضًا تطابق الدماء الموجودة على السكين بدماء المجني عليه، موضحةً أن الطب الشرعي أكد رواية موكلتها بقتل السائق دفاعًا عن نفسها.
كانت المحكمة قررت في 24 سبتمبر المقبل، تجديد حبس الفتاة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاع "فتاة العياط": الطب الشرعي أثبت أنها قتلت السائق بمفردها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.