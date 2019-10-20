دفاع "فتاة العياط": الطب الشرعي أثبت أنها قتلت السائق بمفردها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة أميرة أحمد المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إن النيابة العامة تسلَّمت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.

وأضافت "المقدم" في تصريح خاص لمصراوي، أن التقرير أثبت أيضًا تطابق الدماء الموجودة على السكين بدماء المجني عليه، موضحةً أن الطب الشرعي أكد رواية موكلتها بقتل السائق دفاعًا عن نفسها.

كانت المحكمة قررت في 24 سبتمبر المقبل، تجديد حبس الفتاة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.