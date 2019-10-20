إخماد حريق فنطاس مُحمل بـ30 طن بنزين أعلى الدائري الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في سيارة فنطاس محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر، دون إصابات. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعميد عمرو حرب، ريس قطاع إطفاء أكتوبر، والمقدم شريف شبانة. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده، دون وقوع خسائر في الأرواح، ورجحت المعاينة الأولية وقوع ماس كهربائي نتج عنه الحريق. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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