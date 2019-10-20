بالأرقام.. تعرف على أسعار عُمرة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

مع اقتراب فتح باب العمرة للموسم الجديد، في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، تتسابق شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، بالإعلان عن أسعار برامج العمرة "عمرة المولد النبوي" لجذب عدد أكبر من الراغبين في أداء هذه الشعيرة.

وتهدف بعض الشركات من طرح برامج العمرة مبكرا والتسويق لها عن طريق السماسرة ومواقع التواصل الاجتماعي، لجذب مزيد من المواطنين وإغرائهم بأرخص الأسعار التي تناسب دخلهم بهدف الاستحواذ على النصيب الأكبر من الموسم.

وقال عماري عبد العظيم، صاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن العمرة تشهد ارتفاعا في الموسم الجديد، وتتراوح الزيادة الجديدة حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وتصل بنسبة 10% على كافة البرامج عن العام الماضي.

وكشف عماري، لمصراوي، عن أسباب ارتفاع أسعار العمرة للموسم الجديد، موضحا أنها ترجع إلى زيادة الرسوم في مصر والسعودية، والزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه وزارة السياحة وغرفة الشركات بخطوات سريعة للانتهاء من جميع التجهيزات الفنية واللوجستية لإطلاق موسم العمرة الجديد، بالتزامن مع انطلاق بوابة العمرة المصرية، وبدء البث التجريبي لها بداية نوفمبر المقبل.

وكانت المملكة العربية السعودية وضعت رسوما جديدة للعمرة للمتقدمين كافة تبلغ نحو 500 ريال، منها، 300 ريال رسوما جديدة تشمل ضرائب وقيمة مضافة ونقلا وسكنا، و93.75 ريال رسوم الخدمة الإلكترونية، و105 ريالات قيمة خدمات أرضية مقدمة للمعتمر.

ويرصد "الخليج 365" الأسعار التي طرحتها بعض الشركات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها:

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وتتوقع شركات السياحة أن تبدأ أسعار برامج عُمرة المولد النبوي كالتالي:

ـ 12 ألف جنيه سعر برنامج العمرة (بـاخـرة) لمدة 15 يوما.

ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (الـبـري) لمدة 15 يوما.

ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يوما.

ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يوما.

ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 15 يوما.

يذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي" العام الماضي، كان يبدأ من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و 11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، شاملة تذاكر الطيران.