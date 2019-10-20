وزير النقل: تشغيل أتوبيسات سريعة التردد على الطريق الدائري قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، استهداف تشغيل أتوبيسات سريعة التردد ضمن مشروع النقل الجماعي "Bus rapid transit"، من خلال تخصيص حارات مستقلة، على الطريق الدائري قريبًا، لافتاً إلى أنه يجري حاليًا عمل الدراسات اللازمة للتنفيذ فعليًا.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاحه محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، أن محطة عدلي منصور التبادلية الواقعة شرق القاهرة، ستكون نقطة الربط بين هذه الأتوبيسات، وخط المترو الثالث، والقطار الكهربائي "العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحًا أنه سيتم افتتاح المحطة في أبريل 2020.

وقال إن محطة عدلي منصور، ستكون أكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة "العبور، المستقبل، الشروق بدر"، إضافة إلى القادمين من محافظات شرق القناة "الإسماعيلية، وبور سعيد، والشرقية"، مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها.

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وأضاف الوزير، أنه يتم استكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة إذ مقرر تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019، وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة، وهى: عمر بن الخطاب، قباء، الهايكستب، عدلي منصور، وورشة العمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط في أبريل 2020

وأجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، الفترة الماضية، زيارة إلى المكسيك تلبية لدعوة سفيرها بالقاهرة، لاطلاعه على منظومة النقل الحضري وأتوبيسات الـ «BRT» بالعاصمة المكسيكية، وجرى خلال الزيارة عمل لقاءات مع عدد من المسئولين الحكوميين لبحث التعاون المشترك باعتبارها من الدول المتقدمة فى ذلك النوع من النقل.

وتنفذ وزارة النقل في الوقت الحالي، عددًا من مشروعات النقل، منها القطار الكهربائي، ومونوريل 6 أكتوبر ـ العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن إستكمال مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق.