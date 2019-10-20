الرئاسة تنشر فيديو لحضور السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلاب الكليات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي: نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية". وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الكلية الحربية، وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

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