"المجلس العالمي للمياه": مستعدون للتدخل في أزمة "النيل" تجنبًا للصراعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال لوي فاشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، إنهم على استعداد للتدخل لإيجاد حوار مع دول حوض النيل يسمح بالحصول على حصة عادلة من مياه النيل تجنبًا للدخول فى أية صراعات.

وأوضح "فاشون"، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثانى للمياه، أن المجلس العالمى للمياه تدخل لحل النزاع بين سوريا وتركيا والعراق والحصول على حصص عادلة من مياه نهر الفرات، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك حلول قائمة على الشراكة وأن كل شيء فى المياه له بعد سياسي.

وشدد رئيس المجلس العالمي للمياه، على ضرورة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة لتحلية مياه البحر كمحطة العريش بمحافظة شمال سيناء، وإعادة استخدام مياه الصرف كمحطة الجبل الأصفر والتى تعد مصدرًا بديلا للزراعة وخطوة للاستخدام المنزلي.

وأضاف أن المجلس على استعداد تام لتقوية وتعزيز التجارب الناجحة فى استخدام الموارد المتجددة والتعاون مع الحكومة المصرية والخبراء حتى يتم مواجهة إهدار المياه وهو هدف القيادة السياسية فى مصر خلال تلك الفترة.