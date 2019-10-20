أكرم رشاد مساعدًا لرئيس قطاع الإنتاج بوزارة الري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد : كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أكرم رشاد مرسي رئيس البحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية للعمل مساعدًا لرئيس قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية لشئون الوجه البحري بالإضافة لعمله. يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1234 لسنة 2019.

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