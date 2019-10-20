مصر | إخماد حريق فنطاس مُحمل بـ30 طن بنزين في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق فنطاس مُحمل بـ30 طن بنزين في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بفنطاس محمل 30 طن بنزين على الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران بفنطاس محمل 30 طن بنزين على الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

