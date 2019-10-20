مصر | عالم سياسة أمريكي عن احتفالية الدستورية العليا: "تم التركيز علي الموضوعات بشكل جيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عالم سياسة أمريكي عن احتفالية الدستورية العليا: "تم التركيز علي الموضوعات بشكل جيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي هامش احتفالية اليوبيل الذهبي، بمرور 50 عام علي إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وحضور 50 قاض ومستشار وأساتذة سياسة وقانون ممثلين عن 50 دولة بجميع أنحاء العالم، والذي بدأت منذ أمس وحتي 21 من أكتوبر الجاري، صرح لبوابة "الخليج 365" الدكتور الأمريكي ناثن براون أستاذ علم السياسة بجامعة واشنطن، والذي قام بإجراء العديد من الدراسات بشأن المحكمة الدستورية العليا المصرية منذ30 عام قائلا: "لقد حضرت الكثير من المؤتمرات في مصر من قبل وبعض المؤتمرات الدولية، حتي أنني حضرت الكثير من المؤتمرات الأكايمية بحسب طبيعة عملي كدكتور بالجامعة، وهذا المؤتمر يختلف كثيرا إذ أنه خاص بالقضاة ولذلك سيختلف التركيز علي المواضوعات التي سيتناولها، مثل مناقشة بعض المواد القانونية وتعليمات المحاكم وواجباتها، وكذلك تخصيص جلسات حول أداء المحاكم والتكنولوجيا الحديثة".

وعن مشاركة 50 دولة في الاحتفالية، علق "بروان " قائلا: "لقد أثار اهتمامي عدم هيمنة أي بلد أو ممثل عن أي دولة علي سير الحوار أثناء الجلسات، فقد تحدث جميع القضاة عن تجربتهم وكان هناك بعض المداخلات المشتركة، ولكن لم يعتقد أي ممثل أن نظامه يجب أن يعبر عنه الآخرون ويوجهه".

وتابع "براون" حديثة عن الصلة القديمة التي تربطة بالمحكمة الدستورية العليا المصرية مشيرا الي أن المحكمة الدستورية العليا قد نظمت العديد من المؤتمرات من قبل عام منذ 1990، وكذلك تواجد في مؤتمرين برعاية منظمات غير حكومية منذ أثنتي عشرة عام مضي".