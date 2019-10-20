شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 15 خبيرًا.. انطلاق ورش عمل مؤتمر «قدرات التقييم الوطنية» في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مساء الأحد أولى فعاليات ورش العمل التدريبية المكثفة لمؤتمر «قدرات التقييم الوطنية»، بمشاركة 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 10 ورش تدريبية، لمدة 85 ساعة تدريبية، وتشمل موضوعات التدريب ما يتعلق بآليات التحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية دمج المواطنين في عملية المتابعة، ودور موازنة البرامج والأداء في تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء.

وبحسب بيان، تستمر الورش التدريبية حتى الاثنين، على أن تبدأ فعاليات المؤتمر عقب انتهاء الورش مباشرة في الفترة من 22- 24 أكتوبر الجاري، والذي يعقد بمدينة الغردقة، تحت عنوان «عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030».