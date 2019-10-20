شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة حزب بفرنسا تدعو لطرد تركيا من الناتو بسبب العدوان على شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) الفرنسي ، مارين لوبان ، اليوم الأحد ، طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقالت لوبان ، وفي تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) ، "إن طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي قد يكون ردا مناسبا على انتهاك أنقرة معايير عضوية الناتو".

كما انتقدت رئيسة التجمع الوطني الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تحركه ضد تصرفات أنقرة في سوريا ، حيث شن الجيش التركي ، في 9 أكتوبر الحالي ، حملة عسكرية في شمال شرق سوريا.

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وواجهت الحملة العسكرية التركية، التي وصفتها دمشق بـ "العدوان السافر" على سيادتها ، انتقادات عربية ودولية واسعة.

وكانت دول عدة من أعضاء الناتو، من بينها فرنسا وألمانيا والنرويج وإسبانيا، علقت توريد أسلحتها لأنقرة، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تنسيق سياسات دوله فيما يتعلق بمنح رخص وبيع أسلحة الى تركيا ، ورغم ذلك لم يذهب الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لأنقرة بشكل رسمي، نظرا لكون تركيا عضوا في الناتو، الأمر الذي يفرض على دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي التزامات معينة.