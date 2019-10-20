شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان» مشيدا بالزيارة التفقدية للسيسي في الكلية الحربية: «طمأنة للطلاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، بالزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية، موضحًا أن الكلية الحربية هي القلب النابض للقوات المسلحة، كما أن الكلية الحربية تُعد من أعرق الكليات على المستوى العالمي.

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وأوضح زيدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «سوق مصر»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن زيارة الرئيس السيسي لها رسائل جيدة للغاية، حيث وجه الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس وجه حديثة للطلبة بأن عليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته، موضحًا أنه كل زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكلية الحربية ترفع من الروح المعنوية لدى الطلاب وطمأنة للطلاب.

وأوضح أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة التخصصات العلمية إلى جانب العلوم العسكرية داخل الكلية الحربية، عام 2013، كان الأهم لتطوير المنظومة التعليمية بالكلية في العصر الحالي، لتخريج ضابط على أعلى مستوى من التدريب الفني والتخصصي ينتهي بمشروع تكتيكي بالرماية الحية.