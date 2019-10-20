شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية في أسوان «إنجاز كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول في جامعة اسوان يعتبر إنجازًا كبيرًا، في ظل مشاركة ممثلين لـ22 دولة افريقية، و23 جامعة مصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعلن محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

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وأضاف الوزير أثناء تفقده فاعليات وانشطة اسبوع شباب الجامعات الأفريقية، الأحد، أن الوزارة لا تهتم فقط ببناء الانسان علميا فقط، ولكنها تهتم به في كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية التي يتم ممارستها خلال اسبوع شباب الجامعات الافريقية وغيره من الفاعليات التي تقام بمختلف الجامعات المصرية.

وأشار الوزير إلى ان جميع الشباب الافارقة المشاركين في هذه الفاعليات سوف يعودون إلى أوطانهم بذكريات جميلة عن أسوان، وسيكونون سفراء لمصر في دولهم خلال المستقبل القريب.

من جهته، قال الدكتور احمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن اسبوع شباب الجامعات الافريقية يعتبر عرسا أفريقيا رائعا بمشاركة أكثر من 600 طالبًا من الجامعات الإفريقية والمصرية.