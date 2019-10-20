شكرا لقرائتكم خبر عن «الديهي» ينصح الشباب: «قلدوا محمد صلاح بدلا من عبده موتة والأسطورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، تعقيبًا على تقرير يرصد أسباب زيادة معدلات الجريمة خلال عام 2018، إن بعض الأعمال الدرامية وما يقدم للجمهور السبب فيما نشهده بين الشباب حاليًا، فالشخصيات أمثال إبراهيم الأبيض وعبده موته والأسطورة هم سبب انتشار العنف بين الشباب، بسبب تقليدهم لهم.

وأضاف «الديهي»، خلال حلقة برنامجه، الأحد،: «أن هذا المجتمع لا يصح فيه المجاملة، ومحمد رمضان شاطر وموهوب ومعروف، وأنا مش فنان علشان انفسن عليه، ومحمد رمضان كان وما زال يصلح أن يقدم شيء إيجابي للمجتمع، بعيدًا عن البلطجة»، مؤكدًا أن دم محمود البنا في رقبة صناع الأعمال الدرامية التي تجسد للبلطجة.

وطالب بعمل ندوات حول طرق حل أساليب العنف في المجتمع، ووضع علاج له، مستنكرًا ما نشاهده بالدراما من انحياز للبلطجة وأخذ الحق باليد، مضيفًا مخاطبًا الشباب المصري: «بدل ما تقلدوا محمد رمضان، قلدوا محمد صلاح، النموذج في الأدب والأخلاق والنجاح، النموذج العالمي، قلدوا الدكتور مجدي يعقوب في تسامحه».