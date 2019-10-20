شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» يطلب الحساب الختامي لـ«صندوق الأسرة»: «عايزين نشوف اللي فيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لإرسال الحساب الختامي لصندوق تأمين الأسرة. وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إنه لم يتم موافاة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالحساب الختامي للصندوق وعلى لجنة التضامن القيام بذلك، مضيفًا: «عليكم أن تطلبوا من الوزارة طلب تفصيلي عن الصندوق، عايزين نشوف الأموال اللي فيه إيه.. واللي صرفوه إيه.. واللى متعثر عندهم، معندناش صناديق خاصة بعيد عن رقباتنا»، في إشارة إلى مجلس النواب.

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