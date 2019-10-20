شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة يسلم مدرسة تعليم أساسي لـ«الأبنية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، تسليم مدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة رقم 37 بمنطقة المجد للإسكان الاجتماعي في المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية، ليصبح إجمالي ما تم تسليمه إلى هيئة الأبنية التعليمة في المدينة 3 مدارس.

قال «سمير» إن مساحة مبنى المدرسة تبلغ 2757م2، وجار الانتهاء من تنفيذ ملعب كرة قدم بالمدرسة، مشيراً إلى أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ حوالي 10191م2، وإن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 21 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ المدرسة بأعلى معايير الجودة وبكفاءة عالية، لخدمة حاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة للسكان.