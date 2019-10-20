شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يفتتح معرض تكنولوجيات المياه.. ويشيد بدور شركات مكافحة التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، معرض تكنولوجيات المياه، الذي يعقد على هامش أسبوع القاهرة للمياه، حيث تفقد أجنحة الشركات العاملة في مجال تقنيات ترشيد إستهلاك المياه وإعادة معالجة وتدوير المياه، وعرضت شركة «هوم بيور» الألمانية الدولية على وزير الري أحدث إصداراتها من أجهزة تنقية مياه الشرب من الملوثات للحد من إهدار مياه الشرب ورفع جودتها خلال مراحل التداول، فضلا عن تزويد أجهزتها بقطع توفير للمياه.

وتفقد الوزير، خلال جولته، الأحد، جناح إحدى الشركات الدولية المعنية بمعالجة مياه الشرب لتوفير مياه ذات جودة عالية من ناحية المواصفات الدولية لمياه الشرب النظيفة، وأبدى إعجابه بمراحل تدوير المياه والتي تمر ب9 مراحل للتنقية اللازمة للاستهلاك المنزلي وذات تقنيات عالية في مجال الحد من عناصر المياه الثقيلة، ما يرفع من جودة المياه.

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وأشار الوزير، خلال لقائه مسئولي الشركة، إلى أهمية تطوير تقنيات المياه، بما يساهم في الاستفادة من كل قطرة مياه لمواجهة محدوديّة الموارد المائية والحد من الهدر في إستخدامات المياه، وتوفير مياه نظيفة للمستهلك تطابق أهداف الأمم المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة لحماية الصحة العامة والبيئة وترشيد استهلاك مياه الري وفقا للاحتياجات الفعلية لمستخدمي المياه.

ولفت «عبدالعاطي» إلى أهمية دور الشركات الدولية المعنية بمجال توفير تقنيات لمكافحة التلوث، ما ينعكس على الحفاظ على الموارد المائيّة وعدم تعرضها للتلوث، مشيدًا بدور الشركات العاملة في مجال مكافحة تلوث المياه وتماشياً مع الحملة القومية للحد من تلوث المياه، من خلال عرض مجموعة من المنتجات التي تعمل على تقليل معدلات التلوث.

وطالب الوزير الشركات العاملة في مجال تنقية مياه الشرب بتنفيذ حملات توعية بأهمية المياه النظيفة كونها حقًا أساسيًا لكل إنسان.