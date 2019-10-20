شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري علم نفس تكشف طريقة ضبط المواعيد وعدم التأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى شوقي، استشاري علم النفس الإيجابي، إن العادة جرت من البعض على التأخير عن مواعيدهم على الأشخاص الأقرباء لهم، بينما يتم ضبط مواعيدهم مع الأشخاص القريبين.

وأضافت «منى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لابد عند تحديد موعد مع أحدهم، إعطاء مساحة من الوقت على الأقل ربع ساعة قبل الموعد الحقيقي، لافتة إلى أن الوصول إلى موعدك قبل التوقيت المحدد أفضل من التأخير والإحراج الذي يسببه.

وأشارت إلى أن كنوز العالم لا تعيد ثانية واحدة فائتة، لذلك علينا احترام المواعيد والتوقيتات المحددة بشدة.