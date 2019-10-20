الخليج 365.. القوات المسلحة تنتقى رجالها بكل نزاهة وحيادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس يزور الكلية الحربية ويتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.. ويؤكد: ما يشهده الجيش المصرى من تطور شامل فى كل الأفرع والتخصصات ونظم التسليح يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف ليتواصل عطاء القوات المسلحة جيلا بعد جيل. واقرأ أيضا.. وسط احتجاجات حاشدة لليوم الرابع.. الحريرى يطلق مبادرة لإنقاذ الوضع فى لبنان.. ميزانية بلا ضرائب أو رسوم وخفض أجور النواب والوزراء ووقف النفقات.. و 350 مليون دولار حصيلة المبادرة وسط احتجاجات حاشدة لليوم الرابع.. الحريرى يطلق مبادرة لإنقاذ الوضع فى لبنان.. ميزانية بلا ضرائب أو رسوم وخفض أجور النواب والوزراء ووقف النفقات.. و 350 مليون دولار حصيلة المبادرة ميشيل عون: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة.. تقدم 4 وزراء عن حزب القوات باستقالاتهم من الحكومة.. وتظاهرات للجاليات اللبنانية فى عدد من العواصم العالمية على عبدالعال خلال الجلسة العامة يؤكد: قانون الأحوال الشخصية سيرى النور فى الانعقاد الحالى.. البرلمان يوافق على تغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة.. وتشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية على عبدالعال خلال الجلسة العامة يؤكد: قانون الأحوال الشخصية سيرى النور فى الانعقاد الحالى.. البرلمان يوافق على تغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة.. وتشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» لجلسة 27 أكتوبر Advertisements "الكسب" يطلب إقرارات الذمة المالية من موظفى 150 جهة "الكسب" يطلب إقرارات الذمة المالية من موظفى 150 جهة تحقيق أممى حول استخدام تركيا الأسلحة المحظورة.. العالم ينتفض ضد جرائم أردوغان «الكيماوية » فى سوريا فضائح جماعة الإرهاب عرض مستمر.. إخوانى منشق عائد من تركيا يفضح «إخوان الشيطان» فضائح جماعة الإرهاب عرض مستمر.. إخوانى منشق عائد من تركيا يفضح «إخوان الشيطان» «المالية 4.4 :» مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر مصر تنضم للبرنامج العالمى لزيادة استثمارات البنية التحتية مصر تنضم للبرنامج العالمى لزيادة استثمارات البنية التحتية انطلاق موسم العمرة الجديد 11 نوفمبر عبر البوابة الإلكترونية انتهاء دراسة الجدوى لإنشاء أول بورصة سلعية فى مصر انتهاء دراسة الجدوى لإنشاء أول بورصة سلعية فى مصر بدء تنفيذ محور التوفيقية فى المطرية بطول 2.3 كيلو متر



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