شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين بانقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج، وقوع حادثين منفصلين الأول عند نقطة الكيلو 100 ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 2 والثانى عند نقطة الكيلو 60 اتجاه أسيوط على نفس الطريق ونتج عنه إصابة 15 تم نقل 8 مصابين للمستشفى الجامعى و7 مصابين لمستشفى أخميم المركزى ومصابين وجثة لمستشفى سوهاج العام ليصبح عدد ضحايا الحادثين 17 مصابا وجثة.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى قبل قليل بلاغين منفصلين من إدارة شرطة تأمين الطرق مفادهما وقوع حادثين على الطريق الصحراوى الشرقى الأول لسيارة ملاكى والثانى لسيارة ميكروباص ووجود جثة واحدة ومصابين.

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وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحادث قوات تأمين الطرق وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوقوع حادثين منصلين الأول انقلاب سيارة ملاكى يستقلها زوجه وزوج ونجلهما عند نقطة الكيلو 60 اتجاه أسيوط نتج عن الحادث وفاة الأب وإصابة الزوجة والأبن وتم نقلهما للمستشفى العام.

وجاء الحادث الثانى على الطريق الصحراوى الشرقى على الطريق الصحراوى الشرقى عقب انقلاب سيارة ميكروباص عند نقطة الكيلو 100 نتج عن الحادث إصابة 15 شخصا من مستقليها وتم نقل 8 منهم للمستشفى الجامعى و7 لمستشفى أخميم المركزى للعلاج.

جار رفع آثار الحادثين من على الطريق وجار إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.