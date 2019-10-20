شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على تشديد عقوبة المتهرب من سداد النفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة لانعقاد جلسة تالية غدا الاثنين.

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وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يشدد العقوبة على المتهرب من سداد النفقة، وأيضا مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فى مجموعهما، واُرجأ الموافقة النهائية عليهما لجلسة لاحقة لحين مراجعتهم من مجلس الدولة.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الهجوم التركى على الأراضى السورية، لافتًا إلى تقدم مصر والاتحاد الأوروبى ببيان عاجل للاتحاد البرلمانى الدولى بإدانة العدوان، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المتوقع عقدها غدًا مشروع قانون الحكومة حول قانون حماية البيانات الشخصية.