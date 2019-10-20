شكرا لقرائتكم خبر عن ستات مصر بعد سداد الدولة لديونهم: "ما بقيناش غارمات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مصر بلا غارمات".. هي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التى شكلت نقطة فارقة في حياة الكثير من الأسر المصرية، التي سقطت في بئر الدين، وأصبح رب الأسرة حامل لقب غارم أو غارمة.

في الفيديو التالي نرصد التغير الذى طرأ على قصة ثلاث سيدات من محافظة الإسكندرية من التهديد بالحبس بسبب الاستدانة لمبالغ مالية تتراوح من ٣٠٠٠ جنيه إلى 7 آلاف جنيه كادت أن تقضى كل منهن حياتها وراء القضبان بعيدا عن أبنائهن الصغار، فاستطاعت كل منهن بفضل هذه المبادرة سداد دينها بل وتوفير فرص عمل خاصة لهن.

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من داخل مصنع أبيس للسجاد بالإسكندرية، روت السيدة سعاد بسيوني ٦٠عاما لـ "دوت مصر" مأساتها فقالت:" توفي زوجى وتركني مع ابنتي وحيدة في منزل بدون سقف فذهبت لأحد التجار بالقرية وطلبت منه ٣٠٠٠جنيها كى أقوم بصب السقف وبعد أن انتهت طلب منى المبلغ ولكنى لم أقدر على السداد فهددني بالحبس واتخذ الإجراءات القانونية ضدى".

الفيديو التالي يستعرض تفاصيل كثيرة عن الغارمات الثلاثة اللاتي استفدن من مبادرة الرئيس السيسي مصر بلا غارمات.