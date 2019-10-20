شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وقف إطلاق النار فى شمال سوريا صامد رغم بعض المناوشات المحدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار فى شمال سوريا صامد رغم بعض المناوشات المحدودة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وانسحبت القوات الأمريكية، اليوم الأحد، من أكبر قواعدها العسكرية فى شمالى سوريا، تنفيذا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندى من تلك المنطقة.