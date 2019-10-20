شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. وزارة الصحة تحذر من شراء الأدوية عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: حذرت وزارة الصحة والسكان من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى مؤكدة أن الغالبية العظمى منها مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

الصحة تحذر من شراء أدوية عبر مواقع التواصل: مغشوشة ومنتهية الصلاحية

حذرت وزارة الصحة والسكان من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى مؤكدة أن الغالبية العظمى منها مغشوشة ومجهولة المصدرومنتهية الصلاحية .

شاهد..لحظة تفقد السيسى الكلية الحربية ومتابعة اختبارات القبول بالكليات العسكرية

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الكلية الحربية، وتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديرى الكليات والمعاهد العسكرية.

الرئيس السيسى: التطور الشامل للقوات المسلحة يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الكلية الحربية، وتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديرى الكليات والمعاهد العسكرية.

اتحاد الكرة يعلن حكم لمباراة الجونة والأهلى "المهددة" فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ومنها مباراة الأهلى والجونة المهددة بعدم اقامتها حتى الأن بعد بيان النادى الأحمر بعدم خوض أى مباراة قبل مواجهة الزمالك التى كان مقررا لها أمس السبت وفقا للجدول الأولى للمسابقة ، ولكن تم تأجيلها لدواعى أمنية، إلا أن الجبلاية تتعامل وفقا لتعديلاتها التى أقرتها لاحقا.

البرلمان: زيادة غرامة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لـ5 آلاف جنيه بدلا من 500

وافق مجلس النواب على زيادة الغرامة الموقعة على الازواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم حيث وافق المجلس على تعديل قانون العقوبات، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

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عبد العال: أطمن الرأى العام قانون الأحوال الشخصية سيرى النور بالانعقاد الحالى

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "اطمن الراى العام ان تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى".

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به لأنه ليس نجسا

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز وضع ميكاج بعد الوضوء والصلاة به أم لا؟".

إجلاء 4000 ساكن فى إيطاليا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات الإيطالية اليوم ، الأحد ، أربعة آلاف من سكان مدينة بولزانو بوسط البلاد لتفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية عثر عليها خلال عمليات إنشاء.

حمو بيكا: هكسر نقابة الموسيقيين والمرة الجاية هيبقى فى قلة أدب.. والنقابة ترد

نشر حمو بيكا، فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين، وهاجم فى الفيديو نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه ليعمل ويحصل على عضوية النقابة، وقال بيكا في الفيديو: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت ولو علي الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي اعملوكم ثورة".

"الرحمة قبل العقاب أحيانا".. متى يحق للسجين الخروج من محبسه لزيارة أهله؟.. فيلم "كلمة شرف" كلمة السر فى تغيير القانون..المُشرع وضع شرط الحالات الطارئة لقبول الجهات المختصة للزيارة..وخبير يوضح الإجراءات والخطوات

"الرحمة تكون قبل العقاب فى الكثير من الأحيان".. هذه العبارة التى غيرت قانون السجون حينما تسبب فيلم "كلمة شرف" للفنان الراحل فريد شوقى الذى يعد من أهم أفلام السينما المصرية، بعد عرضه فى السينما فى تعديل أحد أهم قوانين السجون، بزيارة استثنائية للسجين بضوابط معينة إلى أهله فى منزلهم، وبعد عرض هذا الفيلم تم تعديل القانون لكى يسمح للسجين بالخروج بضوابط معينة.

أدلة فساد جديدة ضد ناصر الخليفى..صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل فساد قطر..تنظيم كأس العالم 2022 يرتبط بفساد الفيفا..الإدعاء يشتبه بوجود علاقة بين فالكي والخليفى ورشوة فى شراء BeINحقوق بث بطولتى كأس العالم 2026 و2030

كشف تحقيق مطول لصحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، للكاتب يان فيليبان عن تفاصيل جديدة عن فساد قطر، متمثل في ناصر الخليفي، رئيس "بي إن سبورتس" BeIN Sports، وكيفية تسهيل حصولها على تنظيم كأس العالم من خلال رشوة أحد كبار مسؤولي الفيفا السابقين، وهو جيروم فالكي، الذي كان الرجل الثاني في الفيفا سابقاً، ووضع الكاتب تسلسلًا زمنيًا لبعض الأحداث، وتساءل عما إذا كان هذا التسلسل مُصادفةً كما يدّعون؟