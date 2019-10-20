شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المحاكم الدستورية المشاركة فى احتفالية اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الخليج 365 على أسماء المحاكم الدستورية العليا والمحاكم العليا المشاركة بوفود خلال فاعليات الاحتفالية التى نظمتها المحكمة بمناسبة يوبيلها الذهبى ومرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى، تحت رعاية الرئيس السيسى، والتى وصلت إلى 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والأوروبية.

وتضمنت الوفود من المحاكم الدستورية لدول غانا والمجر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا وإسبانيا وجمهورية مقدونيا وباكستان والاكوادور وكرواتيا وقبرص والصين ومالديفز والنيجر وتايلاند والإمارات العربية المتحدة واوكرانيا وفيتنام والبحرين وبوروندى والجزائر وغينيا والهند والكاميرون وليبيا وجورجيا والسودان وجنوب السودان وفلسطين.

كما تضمنت الوفود من المحاكم الدستورية لكل من بيلاروس وألبانيا وجزر القمر واسواتينى وجامبيا وغينيا بيساو وإندونيسيا وكازاخستان وقرغيزستان ومدغشقر وموريتانيا ومنغوليا والمغرب واليمن وأنجولا وجيبوتى وطاجيكستان وتونس ولبنان والكويت وجمهورية كوريا الجنوبية والأردن والعراق.